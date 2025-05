Moscioli è ufficiale | pesca rinviata

Ancona, 14 maggio 2025 – La Consulta della Pesca delle Marche ha ufficialmente rinviato l'apertura della pesca del mosciolo selvatico, posticipandola dal 15 maggio al 15 giugno. La decisione è stata presa durante una riunione con l'assessore regionale alla Pesca, Andrea Maria Antonini, al fine di garantire la sostenibilità della risorsa.

Ancona, 14 maggio 2025 – La Consulta della Pesca della Regione Marche ha dato parere favorevole per posticipare l’avvio della pesca del mosciolo selvatico dal 15 maggio al 15 giugno prossimo. Riunita ieri in Regione alla presenza dell’assessore regionale alla Pesca Andrea Maria Antonini, la Consulta è prevista dalla legge regionale 13 maggio 2004, ed è composta oltre che dall’assessore, da esperti del settore ittico, degli istituti di ricerca delle Università regionali, dai rappresentanti delle cooperative del settore pesca, da un rappresentante delle Capitanerie di Porto, da un rappresentante dell’Assam. A chiedere il posticipo della data di apertura era stata, la scorsa settimana, l’assemblea dei mosciolinari di Ancona e Portonovo che avevano adottata la decisione “non solo per motivi biologici ma soprattutto per concedere alla Regione il tempo di fornire risposte concrete in merito alla situazione in atto”. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it