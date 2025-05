Morte di Ramy Elgaml quattro mesi e 1000 euro di multa all’amico Fares Bouzidi | “Sorpreso con 6 grammi di hashish”

In un caso che ha scosso l'opinione pubblica, Fares Bouzidi è stato condannato a quattro mesi di carcere e a una multa di 1000 euro per possesso di hashish. La sentenza arriva in un contesto tragico, legato alla morte dell'amico Ramy Elgaml, il cui processo per la vicenda si aprirà il prossimo 26 giugno.

Fares Bouzidi è stato condannato oggi a quattro mesi di carcere e a 1000 euro di multa perché trovato in possesso di 6 grammi di hashish nel settembre del 2022. Il prossimo 26 giugno si aprirà il processo in abbreviato per la vicenda in cui è morto l'amico Ramy Elgaml nel quale dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. 🔗Leggi su Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Morte di Ramy Elgaml, quattro mesi e 1000 euro di multa all’amico Fares Bouzidi: “Sorpreso con 6 grammi di hashish”

Lo riporta fanpage.it: Fares Bouzidi è stato condannato oggi a quattro mesi di carcere e a 1000 euro di multa perché trovato in possesso di 6 grammi di hashish nel settembre ...

Quattro mesi all'amico di Ramy, fu sorpreso con 6 grammi droga

Da ansa.it: Fares Bouzidi, il 22enne rimasto ferito nell'inseguimento tra scooter e carabinieri del 27 novembre scorso a Milano, che ha portato all'incidente in cui è morto il suo amico 19enne Ramy Elgaml, è stat ...

Condannato fares bouzidi per detenzione di droga, in arrivo processo per la morte di ramy elgaml a milano

Segnala gaeta.it: Fares Bouzidi condannato a quattro mesi per detenzione di droga a Milano; il processo per la morte dell’amico Ramy Elgaml e l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale inizierà il 26 giugno 2025.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Olivia Munn combatte il cancro al seno: quattro interventi in dieci mesi

L'attrice Olivia Munn ha rivelato di essere stata sottoposta a quattro interventi chirurgici negli ultimi dieci mesi a causa di un cancro al seno.