Morte di Chiara Poggi Garlasco | blitz dei carabinieri a casa Sempio L’arma del delitto cercata in un canale

Il 14 maggio 2025, i carabinieri hanno eseguito un blitz a casa di Andrea Sempio e dei suoi familiari, nell'ambito della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco. Le perquisizioni, ordinate dal Procuratore di Pavia Fabio Napoleone, mirano a rintracciare l'arma del delitto, indagando anche due amici, Mattia Capra e Roberto Freddi.

Delitto di Garlasco, morte di Chiara Poggi: blitz dei carabinieri, oggi 14 maggio 2025, a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici, Mattia Capra e Roberto Freddi, nella nuova inchiesta. Le perquisizioni disposte dal Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, con l'aggiunto Stefano Civardi e la pm Valentina De Stefano sono partite all'alba

