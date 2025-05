Morosità e abusivismo tolta e poi riattivata la fornitura d' acqua al condominio Ginko

Nella serata di ieri, il condominio Ginko in Via San Pietro a Sassuolo ha vissuto l'interruzione della fornitura d'acqua a causa di morosità e abusivismo. Hera ha deciso infatti di "chiudere i rubinetti" a un complesso già al centro delle cronache per problemi di degrado, tentando senza successo di risolvere la situazione.

Il condominio Ginko in Via San Pietro a Sassuolo è rimasto senz'acqua nella serata di ieri. Hera ha infatti "chiuso i rubinetti" al complesso già al centro delle cronache sassolesi per diversi problemi legati al degrado. Come ha spiegato la multiutility - che aveva cercato senza successo di. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Morosità e abusivismo, tolta (e poi riattivata) la fornitura d'acqua al condominio Ginko

Potrebbe interessarti su Zazoom

Crack Ginepro Alessandria : Amministratore di condominio sparisce con un milione di euro

A Casale Monferrato, un Amministratore di condominio è fuggito con almeno un milione di euro di denaro destinato al pagamento delle bollette condominiali di seimila persone.