Moratti venerdì prossimo compie 80 anni | Ecco l’Inter a cui sono più affezionato; tra Champions e Scudetto dico questo

Venerdì prossimo Massimo Moratti festeggerà il suo ottantesimo compleanno, un’occasione speciale per celebrare il legame indissolubile con l’Inter. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, il noto ex presidente condivide i suoi ricordi più affettuosi, tra Champions e scudetti, rivelando il desiderio di un regalo speciale dalla sua amata squadra.

Le parole di Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, in vista del suo ottantesimo compleanno a la Gazzetta dello Sport Venerdì prossimo Massimo Moratti compirà 80 anni, un traguardo importante che rappresenta anche un'opportunità perfetta per chiedere un regalo speciale alla sua amata Inter. L'ex presidente nerazzurro ha condiviso i suoi pensieri in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

