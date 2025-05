Moratti | Sta diventando la città di chi sta bene sta perdendo la sua sensibilità

Milano, sotto la guida di Massimo Moratti, sta mutando, rischiando di perdere la sua sensibilità e diventando sempre più una città per pochi. In un'intervista esclusiva per il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport, Moratti racconta ricordi e aneddoti, rivelando che il cardinal Martini lo esortò a candidarsi a sindaco, un'idea che affascinò anche Berlusconi.

Massimo Moratti, per i suoi ottant’anni intervistato anche dal Corriere della Sera oltre che dalla Gazzetta dello Sport. L’intervista è firmata Daniele Dallera e Venanzio Postiglione. Moratti rivela che il cardinal Martini gli chiese di candidarsi a sindaco di Milano. Anche Berlusconi che lo voleva nel centrodestra. Come sta Milano, oggi? «Ha scelto una strada, forse obbligata: è la città dei grandi nomi, delle grandi firme, dei grandi eventi. Tutto bello e giusto. Ma mi sembra che stia perdendo quella sensibilità naturale, spontanea, che aveva verso la gente comune. Sta diventando la città di chi sta bene. La crisi di alcune metropoli, come Londra, ha favorito Milano e l’afflusso di grandi capitali, siamo stati anche bravi». Però? «Però una volta le persone si sentivano sicure, dico sicure nel senso che la città ti accoglieva e si preoccupava di te. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Moratti: «Sta diventando la città di chi sta bene, sta perdendo la sua sensibilità»

