Moratti | L’Inter del Triplete ha fatto la storia! Squadra del 98? Scudetto perso per una ladrata della Juve e su Calciopoli dico…

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, riflette sulla storica squadra del Triplete e sul controverso scudetto del '98, perso per un'ingiustizia a favore della Juve. In vista del suo ottantesimo compleanno, le sue parole riaccendono il dibattito su Calciopoli e il valore delle vittorie nerazzurre, confermando il legame profondo con la storia del club.

Moratti: «L'Inter del Triplete ha fatto la storia! Squadra del 98? Scudetto perso per una ladrata della Juve, e su Calciopoli dico.» Le parole dell'ex presidente nerazzuro. Venerdì prossimo Massimo Moratti compirà 80 anni, un traguardo importante che rappresenta anche un'opportunità perfetta per chiedere un regalo speciale alla sua amata Inter. L'ex presidente nerazzurro ha condiviso i suoi pensieri in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. A QUALE INTER E' PIU' AFFEZIONATO? « La Grande Inter di mio padre era un esempio e mi resta nel cuore, era l'equivalente dei Beatles. Unica come quel quartetto che sconvolse un'epoca particolare. Non riuscirei a fare abbinamenti musicali con tutte le altre squadre che poi ho avuto da presidente » LEGATO ANCHE ALLE SUE SQUADRE CHE HANNO VINTO MENO?- « Beh, dipende da cosa s'intende.

La genialata della Moratti: Vaccini anti Covid in base al Pil della Regione!

Il contributo che le Regioni danno al PIL, alla mobilità, alla densità di popolazione e alle zone più colpite dal virus: questi i quattro parametri che il vicepresidente e neo-consigliere del Benessere di Regione Lombardia Letizia Moratti ha chiesto di tener conto della distribuzione dei vaccini anti-Covid, in una lettera indirizzata al Commissario Domenico Arcuri.