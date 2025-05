Moratti lancia un attacco nei confronti della Juve | Era un muro che faceva disperare Nel 98? perdemmo per una ladrata dei bianconeri

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, non risparmia critiche alla Juventus, evocando l'ennesimo scontro tra le due storiche rivali. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Moratti ricorda il controverso 1998, definendo quella sconfitta come una "ladrata" dei bianconeri. Le sue parole accendono nuovamente il dibattito sulla rivalità tra i club.

Moratti attacca ancora la Juventus: il riferimento verte sul 98?, anno in cui i bianconeri avrebbero compiuto una “ladrata” ai danni dell’Inter. L’ex presidente dell’ Inter Moratti ha parlato a La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento della Juve, nuovamente attaccata per i fatti accaduti nel 1998. Le parole dell’ex presidente nerazzurro sono di fuoco. PAROLE – «L’Inter del triplete ha fatto la storia, ma sono affezionato anche ai meravigliosi ragazzi del ’98 che non vinsero lo scudetto soltanto per una “ladrata” della Juve. La Juventus in quegli anni era un muro, faceva disperare nel senso che toglieva la speranza per quello che c’era dietro. C’era questo muro oltre il quale non si poteva andare. Quando ci siamo riusciti abbiamo vinto tutto». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com