In un'intervista esclusiva con la Gazzetta dello Sport, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, condivide le sue riflessioni sul titolo di campione d'Italia e le sfide europee. Tra aneddoti e analisi, Moratti confronta l'attuale squadra di Spalletti, forte di Osimhen e Kvara, con quella di Conte, evidenziando la sua fiducia nel successo domestico rispetto a quello internazionale.

Moratti: «È più probabile lo scudetto che la Champions. Spalletti aveva Osimhen e Kvara, Conte no» Massimo Moratti venerdì compie 80 anni e la Gazzetta dello Sport lo intervista. Allo scudetto credeva ancora prima delle partite di domenica scorsa? «Un po' sì, perché sapevo che Patrick Vieira è bravo e il suo Genoa poteva fare risultato. Lo sapeva anche Conte. L'Inter per contro ha avuto la bravura di trovare una seconda squadra forte come la prima. Se non avesse vinto a Torino, credo che il Napoli con meno pressione poi avrebbe fatto tre punti». Ora c'è Parma-Napoli. È bravo anche Chivu? «Bravissimo. Ed è una persona speciale. L'ho sentito, ma non per la partita di domenica. Col Parma ha fatto bene, nelle ultime gare è stato molto sfortunato con tiri avversari finiti nell'angolino. Per il Napoli non sarà una gara facile.