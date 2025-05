Moratti ammette | Ecco perché ho venduto l’Inter Non andrò alla finale a Monaco Ho cambiato idea su Inzaghi vi spiego

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, rivela le ragioni della sua vendita del club e la sua decisione di non partecipare alla finale di Monaco. In un'intervista al Corriere della Sera, condivide aneddoti sulla sua gestione e offre un nuovo punto di vista su Simone Inzaghi, a pochi giorni dal suo 80esimo compleanno.

L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, racconta alcuni aneddoti sulla sua gestione del club e si esprime sulla squadra di Inzaghi. Intervistato dal Corriere della Sera a due giorni dal suo 80esimo compleanno, l'ex presidente dell' Inter, Massimo Moratti, ha parlato così. IL CALCIO – « Il calcio mi ha dato tantissimo, perché aiutava a decidere velocemente. Sei chiamato a rispondere e a scegliere di fronte ai cambiamenti improvvisi. Sempre svegli: più pratici e più rapidi. Non a caso, quando mio padre mi sentì parlare con entusiasmo di un ragazzino che si chiamava Paolo Rossi. mi disse: "Devi comprare una squadra, è più utile che guidare un'azienda". Sacrosanto ». MORATTI E BERLUSCONI – « Un rapporto di simpatia, anche lui mi chiese di fare il sindaco ». ANCHE LUI? UNA MALATTIA – « Mi disse: "Ma dove vai, con quelli lì? Davvero? Con la sinistra?".

