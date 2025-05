Monteverde uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’ invaso dalle pale eoliche

Monteverde, uno dei ‘borghi più belli d’Italia’, si trova attualmente al centro di un acceso dibattito riguardante l’installazione di pale eoliche nel suo territorio. Il procedimento, riavviato il 24 aprile 2025 dall’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, riguarda il progetto di Maxima Ingegneria S.r.l. e coinvolge l'installazione di quattro aerogeneratori.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comitato Paesaggio Campania Interna rende noto che presso l 'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania è stato riavviato il procedimento in data 24 aprile 2025 riguardante il parco eolico proposto da Maxima Ingegneria S.r.l., CUP 9768, con 4 aerogeneratori da 6 MW di potenza ciascuno da realizzarsi nel Comune di Monteverde mentre le opere di connessione con cavidotto ed elettrodotto e relativa stazione elettrica saranno realizzate nei comuni di Lacedonia (AV) e Scampitella (AV). Il Comitato invita i Comuni di Lacedonia (AV), Monteverde (AV) e Scampitella (AV), la Comunità Montana Alta Irpinia, la Comunità Montana Valle Ufita, il presidente della Città "ALTA IRPINIA" a presentare osservazioni entro il 24 maggio 2025 e a mettere in atto una strategia comune per " bloccare la proliferazione di progetti di maxi?eolico e di maxi?fotovoltaico nella nostra provincia.

