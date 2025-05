Montevarchi ha ospitato la Convention del Terziario Donna di Confcommercio

Montevarchi ha ospitato in questi giorni, al Palazzo del Podestà, la Convention nazionale di Terziario Donna Confcommercio, dal titolo "Economia in movimento: i confini del futuro". L'evento, organizzato nell'ambito di TDLAB 2025, che si è chiuso ieri e ha visto la partecipazione di oltre 100 imprenditrici provenienti da tutta Italia, che si sono confrontate su temi cruciali come le trasformazioni geopolitiche in corso e il loro impatto sull'economia globale, la società e il futuro del lavoro. La Convention rappresenta l'appuntamento annuale di riferimento per il Gruppo Terziario Donna, che all'interno di Confcommercio dà voce a oltre 250.000 imprenditrici dei settori commercio, turismo, servizi e professioni. A Montevarchi anche la Presidente nazionale Anna Lapini e una delegazione di vertici Confcommercio.

