Montesarchio si prepara per l’esercitazione ‘Hercules’

Montesarchio si prepara a vivere un'importante esercitazione civico-militare, "HERCULES". L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a partecipare a questo evento, pensato in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Aldo Moro” e la Scuola di Commissariato dell’Esercito di Maddaloni, che si svolgerà dal 14 al...

Tempo di lettura: 2 minuti L ’Amministrazione Comunale di Montesarchio è lieta di invitare la cittadinanza a partecipare all ’esercitazione “HERCULES”, organizzata in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Aldo Moro” e la Scuola di Commissariato dell’Esercito di Maddaloni. Dal 14 al 19 maggio, nelle aree antistanti lo Stadio Comunale di via Benevento, si svolgeranno attività dimostrative e formative sull’uso dei mezzi campali dell’Esercito, in un contesto simulato di emergenza civile e umanitaria. In questi giorni, le attività saranno riservate esclusivamente alle scolaresche invitate e preventivamente autorizzate dall’Istituto “Aldo Moro”. L’iniziativa coinvolge attivamente gli studenti dell’ Istituto Alberghiero “Moro” impegnati in attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), accanto ai militari dell’Esercito. 🔗Leggi su Anteprima24.it