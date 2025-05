Montesarchio | sequestrato un gheppio detenuto in gabbia e incapace di volare

A Montesarchio, i Carabinieri Forestali e la Polizia Metropolitana di Napoli, insieme alle guardie volontarie della Lipu, hanno sequestrato un gheppio tenuto in gabbia e incapace di volare. L'animale, probabilmente catturato da giovane, era stato mantenuto in cattività, violando le norme sulla protezione della fauna selvatica.

Montesarchio. L’animale verosimilmente catturato quando era un pullo caduto dal nido e tenuto sempre in cattività. I Carabinieri Forestali di Montesarchio ed il personale della Polizia Metropolitana di Napoli, coadiuvati dalle guardie volontarie della Lipu hanno eseguito un sequestro di un falco illecitamente detenuto in una gabbia nelle pertinenze di una abitazione di un sessantenne di Montesarchio. Il rapace un maschio di gheppio (Falco tinnunculus), che molto probabilmente era stato catturato quando era solo un pullo caduto dal nido, era incapace di volare poiché da sempre rinchiuso e pertanto non abituato al volo. L’animale è stato sequestrato e subito affidato al CRAS di Napoli (un presidio specializzato dell’ASL Napoli 1 per la cura e la riabilitazione della fauna selvatica) mentre, il detentore è stato deferito a piede libero alla Procura della Repubblica di Benevento per detenzione abusiva di fauna selvatica – quale patrimonio indisponibile dello Stato – e ricettazione. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

Gheppio sequestrato in un'abitazione di Montesarchio dai Carabinieri forestali

