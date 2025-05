Montesarchio sequestrato un falco detenuto illecitamente

A Montesarchio, i Carabinieri Forestali e la Polizia Metropolitana di Napoli, supportati dalle guardie volontarie della Lipu, hanno sequestrato un falco detenuto illegalmente in una gabbia presso l'abitazione di un sessantenne. L'operazione sottolinea l'importanza della salvaguardia della fauna selvatica e il contrasto ai reati ambientali.

I Carabinieri Forestali di Montesarchio ed il personale della Polizia Metropolitana di Napoli, coadiuvati dalle guardie volontarie della Lipu hanno eseguito un sequestro di un falco illecitamente detenuto in una gabbia nelle pertinenze di una abitazione di un sessantenne di Montesarchio. Il rapace un maschio di gheppio (Falco tinnunculus), che molto probabilmente era stato catturato quando era solo un pullo caduto dal nido, era incapace di volare poiché da sempre rinchiuso e pertanto non abituato al volo. L'animale è stato sequestrato e subito affidato al CRAS di Napoli (un presidio specializzato dell'ASL Napoli 1 per la cura e la riabilitazione della fauna selvatica) mentre, il detentore è stato deferito a piede libero alla Procura della Repubblica di Benevento per detenzione abusiva di fauna selvatica – quale patrimonio indisponibile dello Stato – e ricettazione.

