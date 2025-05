Montesarchio bancarotta da 16 milioni | chiesto il rinvio a giudizio per sette persone

Una bancarotta di sedici milioni di euro ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per sette individui. Il pubblico ministero Assunta Tillo Barbato ha presentato l'accusa presso la Procura di Benevento, sottolineando le responsabilità in un caso di bancarotta fraudolenta. La vicenda promette di svelare dinamiche complesse legate alla gestione aziendale.

Tempo di lettura: 2 minuti Una bancarotta da sedici milioni di euro. È questa la cifra che fa da sfondo alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero Assunta Tillo Barbato presso la Procura di Benevento nei confronti di sette persone, accusate a vario titolo di bancarotta fraudolenta e riciclaggio. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli indagati – C.A. di Rotond i (difeso dall'avv. Giovanna Coppola), P.A.J. di Montesarchio (difeso dall'avv. Reppucci), P.N. di Montesarchio (difeso dall'avv. Angelo Leone), C.P. di Napoli, G.A. di Mercogliano e G.C. di Avellino (difesi rispettivamente dagli avvocati Luigi Bartolomeo Terzo, Angelo Mastrocola e Paola Forcione) – avrebbero agito in concorso tra loro per svuotare il patrimonio di un importante opificio industriale, con sede in via Malepasso a Montesarchio, attraverso una rete di società appositamente costituite.

