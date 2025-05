Montemurlo grande festa col volo degli aquiloni e la giornata Colori di primavera

Montemurlo si prepara a festeggiare la primavera con una grande festa dedicata al volo degli aquiloni e ai colori della stagione. Domenica 18 maggio, al parco della pace di via Deledda, famiglie e bambini potranno vivere una giornata all'aria aperta, mentre dal lato si svolgerà la manifestazione “Una giornata con la protezione civile”. In programma laboratori gratuiti per tutti!

Montemurlo (Prato), 14 maggio 2025 – Domenica 18 maggio una giornata per famiglie da vivere all'aria aperta al parco della pace di via Deledda. In contemporanea si svolgerà anche la manifestazione “Una giornata con la protezione civile”. Per tutta la giornata resterà il laboratorio gratuito per la costruzione degli aquiloni. Tanti giochi per bambini: laboratorio trucca-bimbi, teatrino, bolle di sapone e molto altro ancora Una giornata per famiglie, con tanti giochi e divertimento, da vivere all'aria aperta. Domenica 18 maggio, dalle ore 10 alle 19 al parco della Pace di via Grazia Deledda a Montemurlo tornano a volare gli aquiloni con la manifestazione “ Colori di primavera ”. L'evento, come sempre, è organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Montemurlo che anche quest'anno propongono il laboratorio gratuito per la costruzione degli aquiloni. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montemurlo, grande festa col volo degli aquiloni e la giornata Colori di primavera

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Montemurlo, grande festa col volo degli aquiloni e la giornata Colori di primavera

Si legge su lanazione.it: Montemurlo (Prato), 14 maggio 2025 – Domenica 18 maggio una giornata per famiglie da vivere all'aria aperta al parco della pace di via Deledda. In contemporanea si svolgerà anche la manifestazione “Un ...

"Una giornata storica per Montemurlo terra di grande fatica"

Secondo lanazione.it: Il 1 maggio a Montemurlo è stata una grande festa per chiedere un lavoro buono ... suonato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo e si è chiusa con il volo dei palloncini bianchi e rosa che ...

A Montemurlo inaugurata la via per Luana D'Orazio, 22enne morta sul lavoro

Riporta gonews.it: Il 1 maggio a Montemurlo è stata una grande festa per chiedere un lavoro buono, giusto e sicuro per tutti. La giornata si è aperta la mattina in piazza ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giornata mondiale infanzia e adolescenza: 1 miliardo di minori ? vittima nel mondo di violenze fisiche, sessuali, psicologiche

La pandemia ha esasperato le disuguaglianze, mettendo ulteriormente a rischio la vita, la salute e il futuro dei bambini, soprattutto nelle aree pi? povere del mondo.