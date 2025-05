Montefredane l' inaugurazione dei lavori al serbatoio Montefredane Centro

Sabato 17 maggio 2025, alle ore 11:00, si terrà l'inaugurazione dei lavori di potenziamento del serbatoio "Montefredane Centro", in via Cialdini. L'evento, promosso dall'Amministrazione Comunale, celebra la collaborazione tra il Comune e altri enti, finalizzata a migliorare l'infrastruttura idrica della comunità. Un passo importante per garantire un servizio indispensabile ai cittadini.

L’Amministrazione Comunale di Montefredane rende noto che sabato 17 maggio 2025, alle ore 11:00, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione dei lavori di potenziamento del serbatoio “Montefredane Centro”, sito in via Cialdini. L’opera, realizzata grazie alla proficua collaborazione tra il Comune. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Montefredane, l'inaugurazione dei lavori al serbatoio "Montefredane Centro"

