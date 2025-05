Monte Moro i volontari di ' Plastic Free' organizzano una giornata di pulizia ambientale

Monte Moro ospiterà una giornata di pulizia ambientale organizzata dai volontari di Plastic Free. L'iniziativa, parte di un impegno continuo dal 2019 per sensibilizzare sull'inquinamento da plastica, mira a coinvolgere la comunità nella salvaguardia del nostro ambiente. Prenotate la vostra partecipazione per la mattinata di... e unitevi a noi per fare la differenza!

Proseguono le iniziative di Plastic Free a tema ambientale. L'associazione di volontariato attiva dal 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica. Il prossimo appuntamento genovese è stato fissato per la mattinata di.

Monte Moro, i volontari di 'Plastic Free' organizzano una giornata di pulizia ambientale

I volontari di Plastic Free rimuovono in Abruzzo quasi 2mila di rifiuti per l'Earth Day 2025

In Abruzzo sono stati rimossi quasi 2mila chili di rifiuti dai volontari Plastic Free per l'Earth Day 2025. Un'onda blu di oltre 10mila volontari ha attraversato l'Italia in occasione della 55esima

Volontari Plastic free Molise all'opera oggi e domenica

Volontari dell'associazione 'Plastic free onlus' all'opera oggi e domenica a Campobasso, Termoli, Campomarino, Petacciato e Rotello per ripulire alcune aree dalla plastica e, nel contempo

Microsoft presenta l' Ocean Plastic Mouse

Microsoft L'Ocean Plastic Mouse è costituito in parte da plastiche riciclate recuperate dagli oceani Dopo l'annuncio dello scorso 22 settembre, è da oggi disponibile sul mercato italianoOcean Plastic Mouse, il mouse Bluetooth, compatibile con Windows 11 Home/Pro e Windows 10/8, il cui guscio è costituito al 20% da plastiche riciclate recuperate dagli oceani, una svolta nella tecnologia dei materiali e un piccolo passo avanti nel viaggio verso la sostenibilità già intrapreso da Microsoft.