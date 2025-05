montanari toglierebbe il nobel a montale deledda e quasimodo

Tomaso Montanari, in un'iperbolica provocazione, immagina di revocare il Nobel a Montale, Deledda e Quasimodo, tre grandi autori privi di laurea. Con pungente ironia, critica l'ingiustizia del sistema accademico che premia chi, come Benedetto Croce, ha ricoperto ruoli rilevanti senza titolo formale, sottolineando l'assurdità di un merito falsato.

Tomaso Montanari se potesse toglierebbe, retroattivamente, il ministero della Pubblica istruzione a Benedetto Croce: non era laureato, avrà rubato il posto a qualcuno che come me ha fatto il dottorato alla Normale! Strapperebbe il Nobel a Montale e pure alla Deledda e a Quasimodo: tre non laureati, impossibile che abbiano scritto loro tante belle poesie, si saranno fatti aiutare da qualche professore. Nel suo ultimo articolo contro Giuli il rinfaccio della nomina ministeriale senza laurea non c’entra nulla ma non è riuscito a trattenersi, un balanzonesco orgoglio gli premeva dentro irresistibile: lei non sa chi sono io! Sono il dottor Montanari! L’esaltazione del pezzo di carta da parte di chi il pezzo di carta lo produce (Montanari è rettore universitario) suona più ridicolo dell’oste che garantisce buono il vino, ma Tomaso non lo sa. 🔗Leggi su Ilfoglio.it