Montanari insulta la sindaca Pd di Firenze che ha concesso la piazza a Gucci | Si genuflette

Montanari attacca la sindaca PD di Firenze, accusandola di genuflettersi a Gucci per aver concesso la piazza a un marchio simbolo della città. Ma il legame tra Gucci e Firenze è profondo, radicato nella moda, nell’arte e nella cultura. Così, Palazzo Settimanni si prepara ad accogliere il prestigioso brand il 15 maggio, suscitando polemiche e dibattiti.

Tra il marchio Gucci e Firenze c’è un legame antico. Moda, bellezza, arte, cultura. Il prestigio di Gucci fa parte della “fiorentinità. E’ per questo che la sindaca del Pd Funaro ha dato il via libera affinché Palazzo Settimanni ospiti giovedì 15 maggio il prestigioso marchio per presentare la collezione Cruise 2026. «Tornare a Firenze e in particolare a Palazzo Settimanni è al tempo stesso un omaggio e una dichiarazione d’intenti», ha detto pubblicamente Stefano Cantino, ad di Gucci. Significa «rinnovare il legame con le nostre radici culturali e artigianali, proiettandole con coerenza e ambizione verso il futuro». E’ una questione di cuore e di prestigio avallata dalla sindaca dem Funaro. Che mai avrebbe pensato di trovarsi contro inferociti altri compagni, a partire da Tomaso Montanari, rettore dell’università di Siena. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Montanari insulta la sindaca Pd di Firenze che ha concesso la piazza a Gucci: “Si genuflette”

Cosa riportano altre fonti

Museo Ginori, Donzelli: Montanari? Invece di insultare il Governo dimostri di saper fare qualcosa

il sindaco di Sesto Fiorentino ... il direttore che non è riuscito a fare il buon lavoro al museo era Tomaso Montanari, quello che vedete tutti i giorni in televisione a insultare il governo, a dire ...

