Mondragone città delle multe | incassati 6 28 milioni di euro nel 2024

Mondragone, in provincia di Caserta, si afferma come la "città delle multe" con un incasso record di 6.280.000 euro nel 2024. Nonostante il dissesto finanziario e le controversie politiche, il Comune guida una classifica poco invidiabile, quella delle sanzioni pro capite, segnando un’inevitabile crescita delle infrazioni del Codice della strada.

