Monaco esalta gli italiani | Musetti mi emoziona Sinner è Sinner E abbiamo avuto la riprova che…

Il martedì del Foro Italico si è rivelato trionfale per i colori azzurri grazie alle vittorie di Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, con la prima che ha raggiunto le semifinali mentre gli altri due hanno ottenuto il pass per i quarti agli Internazionali d'Italia 2025. Di questo e di tanto altro si è parlato nell'ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. " La pioggia effettivamente ieri ha condizionato tutti e tre i match degli italiani, in alcuni casi in negativo e in altri in positivo. Alla fine però ne siamo venuti fuori. Venivamo da un momento abbastanza stabile e di buon livello, ma la terra ha scoperchiato un po' alcuni limiti del tennis attuale femminile.