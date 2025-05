Molesta i vicini di casa divieto di dimora per un 50enne

Un 50enne è stato sottoposto a divieto di dimora a Vairano Patenora per aver molestato i vicini di casa. L'ordinanza, eseguita dai Carabinieri Forestali, è stata emessa dalla Procura della Repubblica e rappresenta una misura coercitiva a tutela della comunità locale, dimostrando l'impegno delle autorità nel gestire situazioni di conflitto abitativo.

Tempo di lettura: 2 minuti I Militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Vairano Patenora hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura coercitiva del divieto di dimora nel comune di Vairano Patenora (CE), emessa, su richiesta di questa Procura della Repubblica, dal GIP presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, nei confronti di un cinquantenne originario di Caserta, sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 61 n. 1 – 612 bis c.p. e 81 e 544 ter?.?. Le indagini venivano avviate dopo una denunciaquerela sporta dai vicini di casa dell’indagato, in quanto il predetto, per futili motivi, con condotte reiterate nel tempo, a partire dal marzo 2020, li minacciava e molestava in modo da cagionare agli stessi un perdurante e grave stato di ansia e paura ed il fondato timore per la loro incolumità, rendendo loro la vita quotidiana impossibile. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Molesta i vicini di casa, divieto di dimora per un 50enne

