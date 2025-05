Modena- Cesena 0-1 | Un' altra delusione chiude la stagione del Braglia

La stagione del Modena si chiude con un'ennesima delusione, segnando un finale amaro al Braglia. Nonostante il Cesena fosse già sicuro dell'8° posto, un gol all'90' ha amplificato le fragilità dei canarini, i quali, in questo ultime incontri, hanno messo in evidenza le difficoltà nel gestire le partite decisive.

