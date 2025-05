Modena-Cesena 0-1 i romagnoli vincono il derby e volano ai playoff

Il Cesena conquista il derby con il Modena, ottenendo così la terza vittoria consecutiva e conquistando un posto nei playoff. Il Cavalluccio, pur soffrendo, si impone in una partita combattuta e si prepara ora ad affrontare il Catanzaro in trasferta, per il turno preliminare in gara unica che sarà decisivo per il futuro della stagione.

Cesena, 13 maggio 2025 – Terza vittoria consecutiva del Cesena che conquista il Braglia e vola ai playoff. Chiude settimna, sabato affronterà il Catanzaro in trasferta nel turno preliminare in gara unica. Il Cavalluccio soffre e vince il derby col Modena ancora una volta in maniera sporca, lasciando i meriti ai canarini e prendendosi i 3 punti grazie a un portiere da serie superiore che valorizza abnegazione e cinismo dei suoi. A Mignani i giusti meriti di aver portato la squadra a centrare un incredibile obiettivo con Francesconi e Saric ai lati di Calò, Antonucci a far coppia con Shpendi davanti, ancora Ceesay a destra, La Gumina e Russo a far numero in panchina. I canarini partono al galoppo, giocano bene davanti ad un Cesena molle nonostante gli urli del tecnico che sbuffa e allarga le braccia per l’atteggiamento dei suoi. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Modena-Cesena 0-1, i romagnoli vincono il derby e volano ai playoff

Se ne parla anche su altri siti

Modena-Cesena 0-1, i romagnoli vincono il derby e volano ai playoff

Da msn.com: Chiude settimo, sabato in campo a Catanzaro. Non brillano i bianconeri al Braglia ma tengono botta. Il pari può bastare ma Antonucci non ci sta e sul finale la butta dentro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

50 DERBY CUP: Derby della Capitale con PES

Mkers, in collaborazione con AS Roma Esports è lieta di annunciare un’importante competizione online aperta a tutti i giocatori di eFootball PES.