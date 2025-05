Mobilità docenti 2025 26 | pubblicati i posti disponibili per i trasferimenti

Nel 2025/26, gli Uffici Scolastici Provinciali hanno avviato la pubblicazione dei posti disponibili per la mobilità docenti. Le liste, che riguardano cattedre vacanti nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, offrono un'importante opportunità per i trasferimenti e sono suddivise per tipologia e provincia.

Gli Uffici Scolastici Provinciali hanno iniziato a pubblicare gli elenchi dei posti disponibili per la mobilità docenti 202526. Le liste riguardano le cattedre vacanti nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, suddivise per tipologia e provincia, utili ai fini delle operazioni di mobilità del personale docente. Esiti delle domande di mobilità . Mobilità docenti 202526: pubblicati i posti disponibili per i trasferimenti Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Guerra Ucraina : La Russia mobilita 60 mila soldati

La Russia sta mobilitando altri 60.000 soldati. Lo afferma l'esercito ucraino, scrive il Guardian. Le forze di Kiev affermano che Mosca ha lanciato una " mobilita zione nascosta" di circa 60 mila uomini per ricostruire le unità perse in Ucraina.