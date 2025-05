Mobilità a Napoli Ditto | Bene Giro d’Italia ma più trasporti con stop auto

Il Giro d'Italia rappresenta un'importante vetrina per Napoli, ma la città affronta sfide significative nella mobilità. Ditto sottolinea l'importanza di potenziare il trasporto pubblico per ridurre l'uso dell'auto. Con un occhio al ciclismo, è fondamentale trovare soluzioni per una mobilità più sostenibile e accessibile.

Mobilità a Napoli, Ditto: "Bene Giro d'Italia, ma difficile fermare le auto con il trasporto pubblico che stenta". NAPOLI – "Da grande sportivo e appassionato di ciclismo, non posso che essere felice per il ritorno del Giro d'Italia nella nostra bella Napoli, con le sue cartoline in diretta TV che valgono da sole una pubblicità.

