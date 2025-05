Mobilità a misura di bambino ecco la classifica delle città europee Nessuna italiana in top ten

La recente classifica di Clean Cities Campaign mette in luce le città europee più adatte ai bambini in termini di mobilità. Parigi, Amsterdam e Anversa si posizionano ai primi tre posti, mentre l'Italia rimane esclusa dalla top ten. Scopriamo insieme cosa rende queste città modelli da seguire per una mobilità sicura e sostenibile.

Parigi, Amsterdam e Anversa. È questo il podio delle città europee con la mobilità più a misura di bambino secondo la classifica di Clean Cities Campaign, una coalizione di oltre sessanta ong e associazioni ambientaliste in tutta Europa. E l’Italia? Nessuna città del nostro paese rientra nella top ten. Bisogna scendere al sedicesimo posto per trovare Bologna, seguita da Milano (23esima) e Torino (24esima). Ma che cosa vuol dire una città a misura di bambino? Per rispondere a questa domanda, le attiviste e gli attivisti di Clean Cities Campaign hanno prima definito tre indicatori suggeriti anche dalle Nazioni Unite. Il primo è il numero di “strade scolastiche” che limitano il traffico nei pressi delle scuole per riduree il rumore, aumentare la sicurezza stradale e migliorare la qualità dell’aria. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mobilità a misura di bambino, ecco la classifica delle città europee. Nessuna italiana in top ten

Potrebbe interessarti su Zazoom

Guerra Ucraina : La Russia mobilita 60 mila soldati

La Russia sta mobilitando altri 60.000 soldati. Lo afferma l'esercito ucraino, scrive il Guardian. Le forze di Kiev affermano che Mosca ha lanciato una " mobilita zione nascosta" di circa 60 mila uomini per ricostruire le unità perse in Ucraina.