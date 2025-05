Mitaj Juve l’albanese torna di moda per i bianconeri | può essere uno dei due nomi alternativi a quel top player! La situazione attuale

Mario Mitaj, l'albanese, torna a far parlare di sé nel mondo Juve. Con la possibilità di diventare un'alternativa a un top player, il suo nome riemerge nel radar di Giuntoli. Le ultime notizie di Tuttosport confermano l'interesse bianconero, rendendo Mitaj una figura sempre più rilevante nelle strategie di mercato della squadra.

Mitaj Juve, l’albanese torna prepotentemente nel radar di Giuntoli: può fare da alternativa a quel principale obiettivo. Il nome di Mario Mitaj è sempre attuale in casa Juve. A rendere chiaro questo concetto ci hanno pensato le colonne odierne di Tuttosport, che inquadra lo spagnolo come alternativa a Nuno Tavares della Lazio. Il portoghese è il primo obiettivo del club bianconero per sostituire Andrea Cambiaso. Tuttavia, se le sue condizioni fisiche non dovessero convincere, si valuterebbe il profilo dell’albanese. Reputato un profilo da Juve, il laterale in forza all’Al-Ittihad viene vagliato dalla dirigenza insieme a Fran Garcia. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com