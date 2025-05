Mistero sull’autostrada A14 25enne si lancia da auto in corsa e denuncia | “Mi hanno rapito in stazione”

Sull'autostrada A14, un giovane di 25 anni si è lanciato da un'auto in corsa, creando un clima di mistero. Soccorso dalla polizia, ha rivelato di aver subito un rapimento in stazione a San Benedetto Del Tronto. L'episodio inquietante si è verificato tra Fermo e Porto Sant'Elpidio, alimentando interrogativi su cosa sia realmente accaduto.

Il caso sull'autostrada adriatica A14 tra le uscite di Fermo e Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. Soccorso dalla polizia stradale, dopo l'allarme lanciato dagli altri automobilisti, il giovane ha raccontato di essere scappato da un sequestro avvenuto poco prima in stazione a San Benedetto Del Tronto. 🔗Leggi su Fanpage.it

Mistero sull’autostrada A14, 25enne si lancia da auto in corsa e denuncia: “Mi hanno rapito in stazione”

Come scrive fanpage.it:

