Mister Movie | Temptation Island 2025 Data Inizio a fine giugno… ma niente bis in autunno!

Mister Movie annuncia con entusiasmo l'inizio di Temptation Island 2025, previsto per la fine di giugno. I fan dei falò potranno seguire le avventure e le emozioni dei protagonisti, ma quest'anno non ci sarà il bis in autunno. Restate aggiornati con noi su MisterMovie.it per tutte le ultime novità dal mondo dell'intrattenimento!

Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www.mistermovie.it. Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www.mistermovie.it. Fan dei falò e dei “pinnetti”, preparatevi! L’attesa sta per finire: Temptation Island è pronto a fare il suo ritorno catartico sulle nostre spiagge a fine giugno 2025! A guidare le coppie nel loro viaggio tra tentatori e tentatrici. 🔗Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Mister Movie | Temptation Island 2025 Data Inizio a fine giugno… ma niente bis in autunno!

Cosa riportano altre fonti

Temptation Island 2024, Tony confessa la sua doppia vita: «Sono come Dottor Jekyll e Mister Hyde, ma Jenny non lo sa»

Lo riporta msn.com: Temptation Island è iniziato solo da qualche ora, ma è già tempo di pinnettu per la povera Jenny che ha scoperto un lato totalmente nuovo del suo fidanzato Tony. Dopo qualche momento trascorso ...

Temptation Island 2025 trasloca: ecco la nuova location del reality condotto da Filippo Bisciglia

Riporta movieplayer.it: Il reality show cambia scenario: addio Sardegna, la nuova edizione sarà girata in un resort calabrese. L'avvio delle riprese è previsto tra maggio e giugno. Dopo anni di tramonti mozzafiato e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Svelato pacchetto skin Klassic MK Movie per Mortal Kombat 11

Svelato il nuovo pacchetto skin di Mortal Kombat 11 ispirato al film originale del 1995 Ora disponibile, il pacchetto skin Klassic MK Movie include voci e fattezze degli attori Christopher Lambert, Linden Ashby e Bridgette Wilson-Sampras Warner Bros.