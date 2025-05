Mister Movie | Superman di James Gunn | Trailer Ufficiale in Arrivo! Data Indizi e Romantiche Anticipazioni

L'attesa per il film "Superman" di James Gunn sta per concludersi! Scopri tutto sul trailer ufficiale in arrivo, la data di rilascio e gli intriganti indizi sulle romantiche anticipazioni della trama. Rimani aggiornato con MisterMovie.it, il tuo punto di riferimento per le ultime novità dall'universo dell'intrattenimento!

L'attesa è quasi finita! Scopri quando uscirà il trailer ufficiale di 'Superman' di James Gunn, le prime immagini trapelate e cosa aspettarti dalla storia d'amore tra Clark e Lois.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Superman, James Gunn anticipa l'uscita del nuovo trailer: "Il film è quasi pronto"

Riporta msn.com: Il regista ha entusiasmato i fan con la notizia dell'imminente pubblicazione delle nuove immagini del film, ormai in dirittura d'arrivo.

Superman: nuovo poster per il film di James Gunn!

Scrive cinefilos.it: Il regista James Gunn condivide un nuovo poster di Superman in attesa del trailer previsto per mercoledì 14 maggio.

Superman pronto a decollare: ecco quando arriva il trailer ufficiale del film di James Gunn!

filmpost.it scrive: L'attesa per il Superman di James Gunn è quasi finita: il trailer ufficiale sta per svelare l’eroe e la sua storia d’amore epica.

