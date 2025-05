Mister Movie | Krysten Ritter Ritorna Come Jessica Jones in Daredevil | Rinascita 2! MCU Accoglie la Star Netflix

Krysten Ritter torna a vestire i panni di Jessica Jones in "Daredevil: Rinascita" Stagione 2, portando la sua icona del mondo Netflix nell'MCU.

