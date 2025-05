Mister Movie | Hunger Games | Sunrise on Reaping Maya Hawke nel Cast – Tutti i Nuovi Nomi

Scopri tutte le novità su "Hunger Games" e il prequel "Sunrise on Reaping", con Maya Hawke nel cast! L'attrice di Stranger Things si unisce a volti celebri per un racconto avvincente su Haymitch.

La stella di Stranger Things si unisce all'atteso prequel di Hunger Games, affiancata da un cast stellare per raccontare la storia di Haymitch.

Hunger Games: Maya Hawke entra nel cast del film prequel L'alba sulla mietitura

Da msn.com: L'attrice Maya Hawke farà parte del cast stellare che sarà impegnato sul set di Hunger Games: L'alba sulla mietitura, diretto da Francis Lawrence.

The New Hunger Games Movie ‘Sunrise on the Reaping’—Here's What We Know

Scrive msn.com: Here's everything we know about the movie so far: Sunrise on the Reaping is Haymitch Abernathy's backstory. In the first Hunger Games book and movie, Haymitch is one of Katniss's mentors ...

Hunger Games | Kelvin Harrison Jr si unisce al cast del nuovo film

Si legge su universalmovies.it: Kelvin Harrison Jr si è unito al cast in costruzione di Hunger Games: Sunrise on the Reaping, prossimo film della famosa saga ispirata ai romanzi di Suzanne ...

