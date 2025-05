Mister Movie | Giulia Salemi | Vita da Mamma Podcast e La Storia Incredibile Dietro il Nome di Kian

Nel mondo dell'intrattenimento, Giulia Salemi si racconta in un'intervista esclusiva, svelando la sua "nuova normalità" tra il successo del podcast "Vita da Mamma" e le sfide quotidiane della maternità con Kian. Scopriamo insieme i retroscena di questa storia straordinaria! Articolo Offerto da MisterMovie.it.

Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www.mistermovie.it. Scopriamo i retroscena dell'intervista in cui Giulia Salemi racconta la sua 'nuova normalità' tra il successo del podcast, le sfide della maternità con Kian e il forte legame con Pierpaolo Pretelli. 🔗Leggi su Mistermovie.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giulia Salemi sarà al fianco di Amadeus in un nuovo programma estivo sul Nove

Riporta msn.com: Giulia Salemi e Amadeus saranno insieme alla guida di un nuovo game show in onda su Nove. Scopriamo di più sul titolo e sulla messa in onda.

Giulia Salemi nel cast di un nuovo programma tv: ecco quale

Secondo isaechia.it: Grandi novità e opportunità lavorative in arrivo per Giulia Salemi.L'ex Vippona del Gf Vip da parecchi anni ormai si sta facendo sempre più ...

Giulia Salemi è innamorata e dichiara: «Pier è la mia spalla nella vita»

Secondo cosmopolitan.com: L’amore che Giulia Salemi prova per Pierpaolo Pretelli non è certo un mistero. Profondo e intenso, ha condotto alla nascita di Kian, venuto al mondo nel mese di gennaio. Ci sono però parole ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Svelato pacchetto skin Klassic MK Movie per Mortal Kombat 11

Svelato il nuovo pacchetto skin di Mortal Kombat 11 ispirato al film originale del 1995 Ora disponibile, il pacchetto skin Klassic MK Movie include voci e fattezze degli attori Christopher Lambert, Linden Ashby e Bridgette Wilson-Sampras Warner Bros.