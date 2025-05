Mister Movie | Amadeus Ritorna con Like a Star Anticipazioni Prima Puntata Talent Show Giuria e Premio!

Mister Movie Amadeus torna in scena con "Like a Star", il talent show che accende i riflettori su aspiranti artisti pronti a trasformarsi nei loro idoli musicali. Scopri le anticipazioni sulla prima puntata, la giuria e il premio in palio. Non perdere tutte le novità su Mister Movie!

L'ex re di Sanremo sbarca sul Nove con un nuovo format che promette scintille: aspiranti star che imitano i loro idoli musicali. Scopriamo insieme giuria, meccanismo e il montepremi in palio!

