Missione Ue è scontro | Trasferta a Bruxelles servono dei chiarimenti

Una missione a Bruxelles offre agli amministratori e funzionari della Provincia di Modena un'importante opportunità di approfondire la conoscenza delle istituzioni europee. Non si registrano danni erariali, ma piuttosto un arricchimento professionale grazie all'Ufficio progetti europei del Comune, che facilita questa esperienza formativa presso il Parlamento europeo.

Nessun danno erariale, ma anzi un’occasione di "arricchimento delle conoscenze sul funzionamento delle istituzioni europee” per amministratori e funzionari della Provincia di Modena che, grazie all’Ufficio progetti europei del Comune, potranno partecipare ad una missione al Parlamento europeo. Il tutto con "un risparmio importante sulle spese di trasferta sostenute dai propri enti di appartenenza, per svolgere attività di carattere istituzionale". Così il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, rispondendo in Consiglio comunale all’interrogazione del consigliere di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò, che chiedeva "chiarimenti sul metodo utilizzato per organizzare la visita al Parlamento europeo, in programma per il 20 e 21 maggio, tramite la rete modenapuntoeu". Nella sua interrogazione, Pulitanò ha evidenziato che, secondo quanto letto sul form della rete, l’iniziativa sarebbe sponsorizzata dall’eurodeputato Stefano Bonaccini, già presidente della Regione Emilia-Romagna, che "offrirà al gruppo di funzionari e amministratori modenesi le sue quote messe a disposizione dal Parlamento europeo per invitare visitatori con lo scopo di pubblicizzare l’attività del Parlamento tra i cittadini europei". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Missione Ue, è scontro: "Trasferta a Bruxelles, servono dei chiarimenti"

Ne parlano su altre fonti

Missione Ue, è scontro: "Trasferta a Bruxelles, servono dei chiarimenti"

Secondo msn.com: Nessun danno erariale, ma anzi un’occasione di "arricchimento delle conoscenze sul funzionamento delle istituzioni europee” per amministratori e funzionari della Provincia di Modena che, grazie all’Uf ...

Missione a Bruxelles, Mezzetti replica a Pulitanò: 'Macché danno erariale, è stata opportunità'

Si legge su lapressa.it: 'Grazie a questa opportunità, gli amministratori e i funzionari partecipanti alla missione potranno consentire un risparmio importante sulle spese di trasferta' ...

Ue, missione zero dazi. Sefcovic a Washington per un «accordo giusto»

Scrive ilgazzettino.it: Che i contatti Ue nell’amministrazione repubblicana siano limitati a Lutnick e Greer è stato finora indicato come un limite della missione europea, poiché non sono parte del cerchio magico di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Far Cry 6 - disponibile missione Rambo

Ubisoft annuncia “All the Blood”, una nuova missione gratuita ispirata e dedicata ai primi tre film di Rambo ora disponibile per i giocatori di Far Cry 6.