Mission | Impossible Tom Cruise non parlerà del futuro del franchise | Godetevi The Final Reckoning

Durante il Festival di Cannes, Tom Cruise ha svelato "Mission: Impossible - The Final Reckoning", l'ultimo capitolo della saga, senza però discutere il futuro del franchise. In una masterclass, il regista Christopher McQuarrie ha esplorato l'evoluzione del panorama cinematografico attuale e le sfide del settore.

Presente al Festival di Cannes per presentare l'ultimo capitolo della saga, Cruise non risponderà ad alcuna domanda circa il futuro del franchise Nell'attesa masterclass al Festival di Cannes, Christopher McQuarrie ha approfondito l'evoluzione del business cinematografico "competitivo" e il motivo per cui la sua collaborazione con Tom Cruise offre un modello per riportare gli spettatori al cinema. L'autore e regista di Mission: Impossible - The Final Reckoning ha dichiarato al giornalista francese Didier Allouch che l'esperienza della sala cinematografica è in costante pericolo a causa dell'ascesa delle produzioni per lo streaming. "Non sono seduto qui per sostenere lo streaming perché sono un convinto sostenitore dell'esperienza del grande schermo e credo che ciò che rende speciale un film sia il fatto che centinaia . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mission: Impossible, Tom Cruise non parlerà del futuro del franchise: "Godetevi The Final Reckoning"

