Mission | Impossible - The Final Reckoning recensione | il cinema gigantesco per sfidare una realtà da incubo

...la tensione si fa palpabile, mentre Ethan Hunt affronta sfide impossibili in un mondo in cui la realtà si fonde con l'incubo. "Mission: Impossible - The Final Reckoning" rielabora i canoni del genere, offrendo un viaggio emozionante e drammatico, pur mantenendo quell'adrenalina che ha reso celebre la saga. Preparati a un epico saluto a un'icona del cinema.

L'ultima corsa di Ethan Hunt alias Tom Cruise punta ad un'inaspettata sottrazione del fattore action (pur risultando godurioso nella sua spericolata narrazione), spingendo invece su quell'epica del dramma che ha sempre contraddistinto la saga. In sala dal 22 maggio. Lo ammettiamo, ad un certo punto, quando ormai l'orologio superava abbondantemente le due ore, ci siamo protratti in avanti, sedendoci sul bordo alla poltrona, con la schiena rivolta più vicino allo schermo, puntellando i piedi. Senza spiegare troppo, c'è un momento in Mission: Impossible - The Final Reckoning in cui, ve lo garantiamo, arriva fortissima la sensazione di essere vicini al punto di svolta di una tra le saghe cinematografiche più influenti. Qualcuno lo chiamerebbe turning point, per noi invece è la cara, vecchia resa dei conti: lo zenit di un eroe che non smette di correre, costi quel che . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mission: Impossible - The Final Reckoning, recensione: il cinema gigantesco per sfidare una realtà da incubo

