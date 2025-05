Mission | Impossible la collaborazione inaspettata tra Detective Conan e Tom Cruise

In un’affascinante fusione di mondi, "Mission: Impossible - The Final Reckoning" si unisce a "Detective Conan" in un crossover inaspettato. Tom Cruise e il giovane detective si troveranno a collaborare per risolvere un mistero globale, promettendo avventure mozzafiato e ingegnose trame che terranno il pubblico con il fiato sospeso. Tutto è possibile in questa epica alleanza!

Con l'imminente debutto di Mission: Impossible - The Final Reckoning, è stato svelato un crossover internazionale con la serie di gialli di successo Detective Conan e Tom Cruise in persona. In un sorprendente ma perfetto sodalizio, Mission: Impossible - The Final Reckoning si unisce a Detective Conan in un crossover promozionale. Un visual speciale ritrae Kogoro Mouri come il riflesso ferito di Ethan Hunt, mentre il film di Conan continua a frantumare record al botteghino giapponese. Un'alleanza inaspettata, ma dal tempismo impeccabile. Mission: Impossible incontra Detective Conan Con il conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per l'uscita mondiale di Mission: Impossible - The Final Reckoning, arriva una trovata promozionale che nessuno avrebbe previsto ma che funziona sorprendentemente bene: un crossover visivo con l'immortale saga di Detective Conan. 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mission: Impossible, la collaborazione inaspettata tra Detective Conan e Tom Cruise

