Missili ipersonici droni killer Marines | ecco il gioco da tavolo che simula la guerra a Taiwan

Immergiti nel futuro con "Littoral Commander: Indo-Pacific", il gioco da tavolo che ricrea le tensioni militari a Taiwan. Attraverso missili ipersonici, droni killer e marines, esplora le dinamiche di uno scontro tra Stati Uniti e Cina nel 2040, ipotizzando scenari avvincenti e strategie audaci in una guerra ad alto rischio.

