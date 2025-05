Miss Mamma Italiana in Fiera a Padova | premiate sette trevigiane

A Padova, il concorso nazionale di bellezza e simpatia Miss Mamma Italiana celebra la sua 32esima edizione. Nel corso dell’evento, sette mamme trevigiane sono state premiate. Le selezioni proseguono in tutta Italia, dando a mamme tra i 25 e i 55 anni l’opportunità di brillare e mostrare il loro fascino e la loro personalità.

Proseguono in tutta Italia le selezioni per Miss Mamma Italiana 2025, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest'anno alla sua 32esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e riservato a tutte le mamme tra i 25 e 45 anni, con fascia "Gold" per le mamme dai 46 ai 55.

