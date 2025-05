Misericordia di Guardia Sanframondi l’inaugurazione dei nuovi mezzi e della sede distaccata

Sabato 17 maggio, alle ore 18, si svolgerà l’inaugurazione della nuova ambulanza e della nuova auto medica presso la sede della Misericordia di Guardia Sanframondi, in via Parallela. Questo evento segna un passo significativo per l'Associazione, che continua a impegnarsi a favore della comunità e del benessere del territorio.

