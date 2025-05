Minorenne in strada con un coltello da macellaio | denunciato

Un episodio preoccupante è avvenuto a Lucca, dove un minorenne è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio. Il giovane di 17 anni è stato intercettato dalla polizia mentre si trovava in strada con un coltello da macellaio, dopo una segnalazione da parte di un cittadino. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato potenziali conseguenze gravi.

Lucca, 14 maggio 2025 – Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato dalla polizia di Lucca per porto abusivo di arma da taglio. L'intervento è avvenuto nel pomeriggio di venerdì scorso, 10 maggio, in via Nottolini, nei pressi del sottopasso della stazione ferroviaria. La segnalazione è arrivata da un cittadino che ha notato un gruppo di quattro giovani, tra cui uno che impugnava un coltello in modo evidente. Le volanti sono intervenute tempestivamente sul posto, rintracciando il soggetto corrispondente alla descrizione fornita. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato in possesso del ragazzo un coltello da macellaio con una lama lunga 17 centimetri e una lunghezza totale di 28. L'arma è stata immediatamente sequestrata. Il giovane, residente in provincia di Pistoia e di origini albensi, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Minorenne in strada con un coltello da macellaio: denunciato

