Minelab ritira dal mercato tre metal detector nel 2025 | fine di un’era o semplice evoluzione?

Nel 2025 Minelab, storico produttore australiano di metal detector, ha annunciato il ritiro dalla produzione di tre dei suoi dispositivi. Colpite dalla decisione le serie Equinox e GPX, due nomi ben noti tra gli appassionati di metal detecting. Ufficialmente si parla di un “aggiornamento tecnologico della linea”, ma la realtà sembra meno nobile: questi modelli non si vendevano più. Eppure, nonostante questa battuta d’arresto, Minelab resta – incredibilmente – il leader di mercato. Non tanto per meriti propri, quanto piuttosto per la debolezza della concorrenza. Garrett sembra ormai priva di direzione, Nokta ha perso slancio, XP non incanta più e Quest ha abbandonato ogni tentativo di sembrare un’azienda americana. 🔗 Leggi su Detectormania.com