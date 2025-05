Minaccia i passanti armato di forbici | arrestato un 72enne a Battipaglia in Cilento

Un'inaspettata scena di paura si è svolta a Battipaglia, nel Cilento, dove un 72enne ha minacciato i passanti brandendo forbici da cucina. L’uomo è stato prontamente arrestato e denunciato per porto abusivo di arma bianca, suscitando preoccupazione tra i cittadini. Scopriamo i dettagli di questo inquietante episodio.

Minaccia i passanti armato di forbici: arrestato un 72enne a Battipaglia, in Cilento

