Minaccia gli ispettori dell’Asl ma viene assolto L' imprenditore agricolo era in crisi per la brucellosi

In un contesto di crescente tensione per l'emergenza brucellosi, un imprenditore agricolo ha minacciato ispettori dell'ASL durante un controllo, finendo però assolto dall'accusa. La vicenda evidenzia le difficoltà degli allevatori bufalini colpiti dalla malattia e il piano straordinario della Regione per affrontare la crisi nel settore.

In un clima già teso a causa dell’emergenza brucellosi e del piano straordinario messo in campo dalla Regione per contrastarla, un allevatore bufalino finì al centro di un’indagine giudiziaria per un episodio avvenuto durante un controllo sanitario. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Minaccia gli ispettori dell’Asl ma viene assolto. "L'imprenditore agricolo era in crisi per la brucellosi"

Approfondimenti da altre fonti

Liti, offese e minacce. I dipendenti della Asl vittime di aggressioni troppo spesso impunite

Si legge su msn.com: Fenomeno in aumento dopo il Covid. Il 75% degli episodi riguarda le donne. L’ingegner Ughi è responsabile del servizio di prevenzione e protezione. "Vengono presi di mira anche operatrici socio sanita ...

Roma, gli ispettori Asl e il «consiglio» delle consulenze al figlio per evitare multe ai locali: 2 a rischio processo

Lo riporta roma.corriere.it: Durante la loro attività di ispettori della Asl in ristoranti, panetterie e tabaccherie, avrebbero operato come «procacciatori d’affari», proponendo la stipula di contratti a favore di una ...

Asl Toscana Centro. Piano assunzioni “gravemente carente”, il Nursind minaccia mobilitazione e blocco straordinari

Scrive quotidianosanita.it: Il Coordinamento Toscana Centro del Nursind denuncia una situazione non più sostenibile: “Nel prossimo triennio l’Asl prevede di assumere 448 infermieri e 119 Oss, ovvero solo 81 infermieri ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Caro Carburanti Benzina Diesel : Assopetroli minaccia lo sciopero

A causa del taglio delle accise "già lunedì 21 marzo i combustibili da accise stoccati in precedenza" nei magazzini e negli impianti "soffriranno una fortissima svalutazione rispetto al prezzo di carico", quindi "in assenza di rettifiche immediate" vi è un rischio di “enormi danni economici al sistema distributivo”.