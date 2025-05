Minacce e molestie ai vicini poi se la prende anche col cane | 50enne finisce nei guai

Un cinquantenne di Caserta è finito nei guai dopo aver minacciato e molestato i vicini, prendendosela anche con il loro cane. I Carabinieri Forestali di Vairano Patenora hanno eseguito un’ordinanza di divieto di dimora nel comune, emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura.

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Vairano Patenora hanno dato esecuzione a un’ordinanza di divieto di dimora nel comune di Vairano nei confronti di un cinquantenne originario di Caserta. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Minacce e molestie ai vicini, poi se la prende anche col cane: 50enne finisce nei guai

Ulteriori approfondimenti disponibili online

molestie e ossessione a vico equense: arrestato un 44enne dopo settimane di pressioni contro la vicina

Si legge su gaeta.it: a Vico Equense, Napoli, un 44enne è stato arrestato dai carabinieri per molestie ossessive nei confronti della vicina, dopo settimane di comportamenti invadenti e minacce sui social.

Sabaudia, divieto di avvicinamento per una donna accusata di minacce e molestie contro una vicina di casa

Lo riporta gaeta.it: A Sabaudia, la polizia di Latina interviene per un conflitto tra vicine sfociato in minacce e molestie; emesso divieto di avvicinamento per tutelare la vittima e ristabilire la sicurezza nel condomini ...

Minacce, incendi e molestie sessuali al parroco di Borgo Vittoria, trentenne a processo

Scrive torino.repubblica.it: Una volta avrebbe dato fuoco ai locali della parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli, in Borgo Vittoria a Torino, minacciando il parroco, don Andrea Cena, in cambio di denaro. Per mesi lo avrebbe ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Massimo Ripepi : minacce di morte nei miei confronti e offese

Reviamo e pubblichiamo la lettera aperta del consigliere comunale Massimo Ripepi che annuncia di essersi volontariamente sottoposto ad interrogatorio e spiega la sua versione dei fatti sulla vicenda riguardante la bambina abusata dallo zio.