Minacce ai figli del pentito per ritrattare le accuse al boss? Niente nuove prove | parola al pm

Minacce ai figli di un pentito per indurli a ritrattare le accuse contro il boss Antonio Massimino: è il fulcro del caso che vede il pubblico ministero richiedere chiarimenti. La difesa, sostenuta dalla moglie del collaborante, cerca di esaminare pressioni subite, ma i giudici non accolgono la richiesta di ascoltarla.

La difesa chiedeva di sentire la moglie del collaborante che sarebbe stata minacciata per ritrattare le accuse fatte da lei e dal marito contro il boss Antonio Massimino. Questo perché, secondo quanto emergerebbe, in un secondo momento avrebbe fatto retromarcia. I giudici, tuttavia, non danno il.

